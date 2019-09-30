شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مأساة الطفلة جنة.. النائب العام يناشد المواطنين التأكد من صحة الأخبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت النيابة العامة المواطنين بتوخي الحذر، والتدقيق في كل ما يثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل السوشيال ميديا، وعدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها، لما لذلك من ضرر علي السلم العام.
وجاء ذلك بعدما أثبتت التقارير الطبية للأطباء الشرعيين المتخصصين، خطأ ما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي علي الطفلتين جنة وأماني محمد سمير، نافيا صحته، حيث أكدت تقارير الطب الشرعي خلو الطفلتين من التعرض لأي اعتداء جنسي.
وانتدبت النيابة العامة الأطباء المتخصصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها "جنة"، وتوقيع الكشف الطبي علي شقيقتها أماني وأكدت التقارير إصابة الأولي بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر ومناطق عفتها، وكدمات حول كاحلها الأيمن ورسغيها نتيجة تقييدها بقوة، وأن تلك الإصابات ومضاعفاتها أدت إلي فشل في وظائف جسمها الحيوية، وانتهي بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ادت إلي وفاتها.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأماني محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما.
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