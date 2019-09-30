شكرا لقرائتكم خبر عن جدة الطفلة جنة بتحقيقات النيابة: "كنت بضربهم وأحرقهم علشان يتربوا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت صفاء عبد الفتاح، جدة ضحية التعذيب الطفلة جنة، بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأمانى محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما للموت، عدة مرات متتالية.
وأضافت المتهمة بقتل حفيدتها، بتحقيقات النيابة التى أجريت فى القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، بأنها قامت بضرب المجنى عليها وشقيقتها وحرقهما باستخدام أدوات صلبة، وأدعت أن ذلك الإيذاء لتربيتهما، قائلة: "كنت بضربهم وأحرقهم علشان يتربوا".
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأماني محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما للموت.
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