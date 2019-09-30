"التصدي للفساد والرقابة".. ننشر تفاصيل زيارة وفد النواب المصري لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل لقاءات أعضاء لجنة الخطة والموازنة بعدد من المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارتهم مصر الأسبوع الماضي.

وأوضح أن اللجنة ناقشت القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، إضافة للقاءات مع كبير أخصائيين الحوكمة بالبنك الدولي، لمناقشة التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل.

وأضاف نظير في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لقاء الوفد بالمائدة المستديرة في شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد مع التركيز على وضع الموازنة، وإدارة النفقات.

وتابع أن اللجنة عقدت اجتماع بشراكة الموازنة الدولية وشراكة الحوكمة المفتوحة ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، لمناقشة استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، إضافة للقاء مسئولي الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بالولاية، لمناقشة كيفية تنسيق إدارات الموازنة على مستوى الولاية.

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وأوضح نظير في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن اللجنة التقت بمسئولي مكتب الإدارة والموازنة التابع للحكومة ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي، وتناول اللقاء المنهج الذي تتبعه السلطة التنفيذية في وضع الموازنة وتنفيذها، والرقابة على أداء الجهات الحكومية وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وتم لقاء إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا، لمناقشة كيفية موائمة إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الإستراتيجية وأيضًا زارت اللجنة المجالس النيابية بالولاية.

وأشار إلى أنه لهذه الزيارات والاجتماعات تأثير إيجابي مهم للوصول إلى مدى استفادة الدولة المصرية من برامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة، والأثار التي ترتبت عليه، موضحًا أن اللجنة تأكدت من أن مصر تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح في الاستقرار الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار عامل الشفافية المطلوبة لصالح المواطن المصري.

وطالب نظير بضرورة أن يتم تشكيل لجنة استشارية يقوم بتعيينها مجلس النواب، ويتم اختيارهم بطريقة حيادية وأكاديمية، من أجل دراسة كل الأثار المترتبة على تحليل البيانات والقوانين التي يتم مناقشتها حتى يتم استصدار قوانين تؤتي ثمارها للشعب والحكومة في المرحلة الحالية والقادمة، وأيضًا من أجل الاستفادة المطلوبة للمواطن ولحفظ حقه وموائمة ذلك مع الخطط العامة للدولة، أسوة بما شهده الوفد المصري بأمريكا من قيام لجنة محايدة بدراسة أي قوانين جديدة من حيث تكلفة القانون على ميزانية الدولة.

جدير بالذكر أنه كان يرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.​