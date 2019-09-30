عميد ألسن عين شمس تجري جولة تفقدية بالكلية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، جولة تفقدية بكافة مباني وقاعات المحاضرات بالكلية للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية.
وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقاعات التدريس، كما تابعت عن كثب عمليات الصيانة والتنظيف لمباني الكلية، والوقوف على ما تحتاجه البنية التحتية من عمليات صيانة وتطوير.
والتقت رشاد عددًا من الطلاب خلال جولتها، وأكدت أن الطالب هو المنتج الرئيسي من العملية التعليمية داخل جدران الكلية، لذا فإدارة الكلية تولى اهتمامًا كبيرًا بمتطلبات واحتياجات أبناء الكلية والعمل على سرعة توفيرها لهم.
وأكدت أن إدارة الكلية لا تألو جهدًا في تسخير كافة إمكانياتها الأكاديمية والمالية المتاحة لصقل خبرات ومهارات أبنائها الطلاب إلى جانب توفير الجو العام المناسب الذي يعزز وضع الطلاب في استقبال المعلومات من أساتذة الكلية بهدف إعداد جيلًا جديدًا من المترجمين الأكفاء قادرين على الخوض في سوق العمل بكفاءة.
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