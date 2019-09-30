شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة جنة وأماني: إحالة الجدة للجنايات أثلج صدور الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف عبدالوهاب يس، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إن قرار إحالة المتهمة صفاح عبدالفتاح جدة الطفلتين إلى محاكمة عاجلة لثبوت تعذيبها «جنة» و«أمانى»، أثلج صدور أسرة الطفلتين وسعادة الآلاف من ابناء محافظة الدقهلية.

وأضاف: «كما أن ثبوت عدم تعرض الطفلتين للاغتصاب رد الروح فينا وتسبب في هدوء ثورة الغضب في نفوس الكثيرين».

يذكر أن المستشار النائب العام حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبدالطيف، إلى محاكمة عاجلة بمحكمة الجنايات لضربها وتعذيبها لحفيدتها جنة محمد سمير 5 سنوات، وشقيقتها أماني محمد سمير 6 سنوات، وإحداث إصابات بهما أدت لوفاة الأولى.