"اطمئنوا".. السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".

وأضاف الرئيس السيسي: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".