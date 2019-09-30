مصدر أمني: القبض على أحد المتهمين بإطلاق النار على "مأمورية أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من ساعة، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على أحد المتهمين بإطلاق النار على رجال الشرطة حال ضبطهما بمركز أطفيح.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بأنه جاري مطاردة متهم ثان ثبت تورطه في الحادث.

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وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن حالة النقيب عبدالحكيم حماد وأمين شرطة خالد شويمي مستقرة، وأنهما يخضعان للعناية الفائقة بواسطة فريق طبي رفيع المستوى.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع تبادل إطلاق نار بين مأمورية شرطية وعنصر إجرامي هارب من حكم قضائي لدى ضبطه.

جرى الدفع بتعزيزات أمنية تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب؛ لفرض السيطرة بمكان الواقعة.