إصابة ضابط وشرطي في تبادل إطلاق نار مع عنصر إجرامي بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب ضابط وفرد شرطة من قوة قسم شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين؛ إثر تبادل إطلاق نار مع عنصر إجرامي.
تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع تبادل إطلاق نار بين مأمورية شرطية وعنصر إجرامي لدى ضبطه.
التحريات الأولية لرجال المباحث أفادت بأن مأمورية قادها النقيب عبدالحكيم حماد معاون مباحث أطفيح، استهدفت عنصرا إجراميا بقرية كفر قنديل، الذي بادر بإطلاق الرصاص صوب القوات التي بادلته إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة معاون المباحث وأمين شرطة خالد شويمي ونُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.
مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، أكد أنه جرى الدفع بتعزيزات أمنية تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب؛ لفرض السيطرة بمكان الواقعة.
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