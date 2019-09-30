مصدر أمني: الشرطة تطارد المتهم بإطلاق النار على "مأمورية أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن قوات الشرطة تطارد عنصرا إجراميا لاتهامه بإطلاق النار على مأمورية بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

أضاف المصدر أن رجال المباحث طوقوا مكان الواقعة لتضييق الخناق على المتهم، ومن ثم ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة بقوله "المتهم هيتم ضبطه في غضون ساعات".

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تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع تبادل إطلاق نار بين مأمورية شرطية وعنصر إجرامي لدى ضبطه.

التحريات الأولية لرجال المباحث أفادت بأن مأمورية قادها النقيب عبدالحكيم حماد معاون مباحث أطفيح، استهدفت عنصرا إجراميا بقرية كفر قنديل، الذي بادر بإطلاق الرصاص صوب القوات التي بادلته إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة معاون المباحث وأمين شرطة خالد شويمي ونُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.

مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، أكد أنه جرى الدفع بتعزيزات أمنية تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب؛ لفرض السيطرة بمكان الواقعة.