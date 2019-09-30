"حروق بمناطق العفة".. النيابة العامة تكشف تفاصيل تعذيب "طفلتي الدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، نتيجة التقارير الأولية للطب الشرعي بشأن الطفلتين جنة سمير وشقيقتها أماني ضحيتي التعذيب بالدقهلية.

وجاء في بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أن المجني عليها جنة سمير أصيبت بحروق من الدرجات الثلاثة الأولى بالظهر وبمناطق عفتها وكدمات ملتفة حول كاحلها الأيمن ورسغيها نتيجة تقييدها بقوة.

وأضاف البيان أن تلك الإصابات جرت خلال فترات زمنية متتابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب وأن وفاتها تعزى لتلك الإصابات ومضاعفاتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها الحيوية وانتهى بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

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أمّا بالنسبة للطفلة أماني سمير، فأثبت التقرير إصابتها بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها، وأكدوا أن تلك الإصابات حدثت نتيجة التعدي عليها بأدوات صلبة وهو ما وافق أقوال المجني عليها.

واعترفت المتهمة كذلك بضربها وحرقها لحفيديتها باستخدام أدوات صلبة وادعت أنه بقصد تربيتهما.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين؛ جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، ما أدى لوفاة الأولى.

وكان الآلاف من أهالي قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، شيعوا أمس السبت، جثمان الطفلة "جنة م. س." 5 سنوات، التي لقيت مصرعها متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها نتيجة التعذيب بالكي بالنار في مواضع حساسة من جسدها وإصابتها بغرغرينة في القدم اليسرى، والأعضاء التناسلية على يد جدتها، التي أرادت تعذيبها لتبولها لا إراديًا.