محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أن تقارير الطب الشرعي الخاصة بالطفلتين "جنة وأماني سمير" ضحيتي التعذيب في الدقهلية نفت تعرضهما لأي اعتداءات جنسية.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين؛ جنة م. س. (5 سنوات)، وأماني م. س. (6 سنوات)، ما أدى إلى وفاة الأولى.
وكان الآلاف من أهالي قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، شيعوا أمس السبت، جثمان الطفلة "جنة م. س." 5 سنوات، التي لقيت مصرعها متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها نتيجة التعذيب بالكي بالنار في مواضع حساسة من جسدها وإصابتها بغرغرينة في القدم اليسرى، والأعضاء التناسلية على يد جدتها، التي أرادت تعذيبها لتبولها لا إراديًا.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام: "جنة وأماني" ضحيتا التعذيب بالدقهلية لم يتعرضا لأي اعتداء جنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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