أخبار مصر | وقفة للجالية المصرية بميلانو لدعم الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة للجالية المصرية بميلانو لدعم الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الإيطالية، بتنظيم وقفة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، وذلك في إطار تضامن الجاليات المصرية بالخارج وإعلان رفضهم لدعوات العنف والتحريض التي تقوم بها ببثها جماعة الإخوان والهارب محمد علي.

وشدد شباب الجالية المصرية، على دعمهم للدعوة، داعين المصريين إلى عدم الالتفات إلى ما يدعو إليه الإخوان، مؤكدين أنهم يريدون فقط إسقاط مصر فقط، وأن هناك قوى خارجية تدعم الإخوان وتمدهم بالأموال.

وحمل المشاركون في الوقفة، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية، مرددين التهافات الوطنية منها "تحيا مصر" و"كلنا مع السيسي".