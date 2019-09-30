أخبار مصر | النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بتعذيب حفيدتيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بتعذيب حفيدتيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانًا أحال فيه المتهمة صفاء عبد الفتاح، جدة الطفلة "جنة" للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأمانى محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما للموت 5 سنوات، و"أماني محمد سمير" 6 سنوات، ما أدى إلى وفاة الأولى.

وكانت أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، تكفل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بنفقات الطفلة "أماني" البالغة من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" التي توفيت نتيجة تعرضها للتعذيب، حيث تكفل بعلاجها طبيًا ونفسيًا وتعليمها وتحمل كافة نفقاتها.

وبحسب البيان الذب صدر، قال شيخ الأزهر: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".

ومن جهة أخرى، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها٬ بعد قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني محمد سمير شقيقة "جنة" إحدى دور الرعاية بالدقهلية.

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وقام وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالدقهلية، وفريق التدخل السريع بالوزارة، بتشكيل فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة جنى صاحبة الخمس سنوات المتوفية نتيجة تعذيب الجدة والخال٬ والتى تداولت قصتها صفحات التواصل الإجتماعى وهم حاليا محبوسان على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشربين محافظة الدقهلية وتم تسجيل المواطن المذكور ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة، كما تم تسجيله للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لإعاقة.

وصرفت الوزارة مساعدة دفعة واحدة بمبلغ ٥٠٠ جنيه، وتم صرف مساعدة شهرية له بمبلغ ٣٠٠ شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، وسيتم تدريبة على وظيفة خادم مسجد بساط بالقرية التي يقيم بها.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع في الدقهلية يتابع تحقيقات النيابة بشأن الطفلة أماني، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، شقيقة الطفلة جنة التي توفيت، فجر أمس، إثر تعرضها للتعذيب على أيدى جدتها.

وأكدت أن الفريق ينتظر تحقيقات النيابة في هذا الشأن لتوفير كل احتياجات الطفلة، وتحديد إقامتها بما يحقق المصلحة الفضلى لها، مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع في الدقهلية توجه على الفور إلى مستشفى المنصورة العام الجديد؛ للاطمئان على الطفلة جنة إلا أنها فارقت الحياة، ويتابع الفريق حالة شقيقتها الأكبر التي تعرضت أيضا للتعذيب.

وأضافت الوزارة، أن والد الطفلتين كفيف، والأم لديها إعاقة بصرية 'فقد نظر بإحدى العينين'، مضيفة إلى أن الأم منفصلة عن الأب منذ عامين ونصف، وحصلت الأم على حكم من المحكمة بضم الطفلتين إلى حضانتها منذ عام تقريبا.