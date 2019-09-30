أخبار مصر | أئمة الأوقاف يشكرون الرئيس السيسي لتوجيهه بتحسين أحوالهم المهنية والمادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أئمة الأوقاف يشكرون الرئيس السيسي لتوجيهه بتحسين أحوالهم المهنية والمادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قيادات وأئمة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر لهم ورعايته للأئمة مهنيًّا وماديًّا.

وبحسب البيان الذي أصدروه، قال إن الرئيس قام بالتوجيه بتوفير التدريب الراقي للأئمة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعلمية، لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة للتوسع في مجال الترجمة والنشر، مع الاستمرار في تحسين الأوضاع المهنية والمادية للأئمة.

وأكد قيادات وأئمة الأوقاف على أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للفكر المتطرف.