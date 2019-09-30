شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «الوزير» مع قيادات السكك الحديدية والمترو وشرطة النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كل من مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات ورئيسي هيئتي السكة الحديد والأنفاق ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لمتابعة خطط السكك الحديدية ومترو الانفاق الخاصة بأعمال الحماية المدنية في المحطات ومسارات السكة والأحواش والمخازن لزيادة معدلات السلامة والأمان.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لأنظمة الانذار والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية بالسكة الحديد والمترو وسرعة استلام انظمة الحماية المدنية في المحطات التي يتم الانتهاء من تطويرها وتشكيل لجان مشتركة تعمل بشكل دوري للمتابعة المستمرة لكافة هذه الأنظمة والتأكد من فاعليتها وصلاحيتها وتدعيم كافة المواقع بأحدث الأجهزة مع ضرورة توافر عربات إطفاء تسير على السكة سواء بالنسبة للمترو أو السكة الحديد مجهزة بكافة وسائل الإطفاء بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمحطات والورش والمخازن ومواقع التشغيل المختلفة على كيفية تشغيل اجهزة الحريق والإطفاء وعمل تجارب للحريق بشكل دوري والإزالة الدورية والمستمرة للهيش والبوص في الاحواش ومسارات السكة لرفع معدلات السلامة والامان بخطوط السكك الحديدية والمترو.

كما أكد وزير النقل على ضرورة استمرار التنسيق بين السكة الحديد ومترو الانفاق وشرطة النقل والمواصلات للتصدي للباعة الجائلين داخل المحطات وفي القطارات حرصًا على تقديم خدمة جيدة للمواطنين.