شكرا لقرائتكم خبر عن «بلتون» تستبعد حدوث تغييرات في أسعار الوقود خلال مراجعة أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت تقرير صادر عن قطاع البحوث بشركة بلتون، إن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، جاء متوافقا مع توقعات «بلتون»، ويؤكد رؤيتها بأن احتواء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى القوية يسمحان للبنك المركزى باستمرار دورة التيسير النقدى.

وتوقعت المذكرة البحثية، أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوى حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزى عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أي ضغوط تضخمية متوقعة. واستبعدت حدوث تغييرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعة التي تخضع لها بنهاية سبتمبر الحالى، نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة عند 67 دولارا للبرميل.

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كما استبعدت بلتون المالية، حدوث ضغوط على العملة المحلية، متوقعة أن يتذبذب سعر الصرف في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزى المصرى للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدى، وأكدت أن سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.

وفيما يتعلق بتأثيرات خفض الفائدة على الاستثمار، قالت المذكرة البحثية، رغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدى لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، فإن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلى على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالى.

وأكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يحفظ لعائدات أذون الخزانة جاذبيتها حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. وتوقعت استمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس أخرى اجتماع لجنة السياسة النقدية نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.