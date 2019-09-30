شكرا لقرائتكم خبر عن 1650 من رواد الأعمال يشاركون في قمة «تكني سميت» للتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قمة «تكنى سميت» والتى تقام في مكتبة الإسكندرية أعمالها لليوم الثانى على التوالى وسط حضور كبير من المهتمين بمجال ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.

قال طارق القاضى، مؤسس قمة تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، إن جولات تكنى تأتى استكمالًا لما تم في العام الماضى من حملات ترويجية على طريق قمة اليوم الواحد، التي شملت ثمانى محافظات، في صعيد مصر، وشارك فيها خلالها 46 متحدثًا، وساهمت في تمكين أكثر من 1650 من رواد الأعمال، من خلال ورش العمل والجلسات، وحلقات النقاش المفتوحة. وأكد القاضى أن الهدف الرئيس لجولات «تكنى» يتمثل في توفير الموارد التي تحتاجها أي شركة ناشئة، مثل التمويل، وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين، ورجال الأعمال المصريين، من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى.

ولفت إلى أن كل جولة من الجولات صممت بشكل يتناسب وخصوصية كل محافظة واحتياجاتها، إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تكنى منذ تأسيسها.