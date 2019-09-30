شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أطلال معبد بطليموس الرابع في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت حفائر بعثة أثرية من وزارة الآثار في منطقة كوم شقاو في مدينة طما التابعة لمحافظة سوهاج عن بقايا معبدللملك بطليموس الرابع، والتى تم الكشف عن بعض أحجاره أثناء أعمال الحفر الخاصة بمد خطوط الصرف الصحى في المدينة أوائل سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه عند اكتشاف أحجار المعبدتم وقف أعمال الحفر فوراً، وتكليف فريق أثرى لإجراء حفائر إنقاذ.

وأشار محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إلى أن البعثة بدأت أعمالها في المنطقة الواقعة جنوب الجدار المكتشف، توصلت للركن الجنوبى الغربى من المعبدوبقية الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب والموجود عليه بقايا مناظر متكررة للمعبود حابى حاملاً القرابين وبرفقته حيوانات وطيور مختلفة وأمامه بقايا نصوص تحتوى على اسم الملك بطليموس الرابع، كما عثرت أيضاً على بقايا جدار من الحجر الجيرى يتجه إلى الغرب وتغطية بلاطات من الحجر الجيرى.