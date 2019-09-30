شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السخنة تُحبط محاولة تهريب 360 جهاز لاسلكي داخل حاوية «لعب أطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة اللاسلكي بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

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فبناءً على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الحركة وإدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي وإدارة المباحث باعتزام شركة أ. ع. م إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول بوليصة رقم NGB- R 232046415 /1 حاوية رقم 5674670 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 25153 لعام 2019 باسم شركة ه. ب. ل والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن لعب أطفال.

تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لكشف مشمول البيان، وبالكشف الفعلي للمشمول تبين وجود 8 «كراتين» بداخلها 360 جهاز لاسلكى مرقوم UV-5R وUV-82 غير واردة بالمستندات ومشابهة للكراتين الأصلية للرسالة في الشكل والبيانات وتم إخفاؤها بمؤخرة الحاوية.

قرر محمود عبدالنعيم، مدير عام جمارك السخنة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.