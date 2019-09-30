شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أتفهم موقف المواطنين المتأثرين سلبًا بتنقية بطاقات التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل طمأنة للمواطنين بخصوص تنقية بطاقات التموين، قائلًا: «في إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها».

وتابع: «أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات»، مؤكدًا أن «الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».