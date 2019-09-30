النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة العاجلة بتهمة تعذيبها حتى الموت

قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الأحد، إحالة جدة الطفلة جنة للمحاكمة العاجلة بتهمة تعذيبها حتى الموت.

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وجاء في قرار النائب العام الخاص بالقضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، إحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير ذات الخمس سنوات، وأماني محمد سمير ذات الست سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.