شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5»: العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، هجومًا حادًا على الدولة التركية بسبب دعمها المستمر للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، فضلًا عن احتضانها العناصر المتطرفة، حيث ذكر أن العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتها في إعادة إحياء ما يسمى بـ«الإمبراطورية العثمانية».

وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «سوق مصر»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن التسريب الصوتي الذي سُرب أمس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين ابنه بلال أردوغان يفضح فساد العائلة، ويكشف مدى الفساد والسلطوية في سياسات أردوغان في ظل انهيار الاقتصاد التركي بسبب دعم أردوغان المتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية.