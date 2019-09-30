شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب بقطع العلاقات مع الدوحة وتركيا.. وطرد البنوك القطرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن محمد على خائن وعميل.
وتابع مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية الليلة: «تركيا وقطر مبهدلة ليبيا وسوريا بالأسلحة والمرتزقة، في ظل وجود منع دولي لتسليح الجيش الليبي».
وأضاف مرتضى منصور: «عداء تركيا وقطر لمصر، لا يقل عن إسرائيل»، مطالبًا بقطع العلاقات الدبلوماسية معهما، وطرد البنوك القطرية المتواجدة بمصر، معلقا «مش هندفن رأسنا في الرمل».
وأردف: «تركيا تحارب الإمارات والسعودية أيضا، ويجب أن تكون هناك مقاطعة عربية لها»، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي.
وناشد مرتضى منصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحوار وعقد لقاءات مع قيادات الأحزاب.
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