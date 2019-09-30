شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: انحسار كبير لظاهرة حرق قش الأرز مقارنة بالأعوام الماضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، نجحت في تحويل مخلفات قش الأرز إلى مادة ذات قيمة وعائد اقتصادى تحقيقا للبعد الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم لنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، بمحافظة كفرالشيخ وتسليم الشباب أصحاب المواقع 44 معدة من جرارات ومكابس ومفارم قد وفرتها وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظة للشباب لجمع وفرم قش الأرز لمجابهة نوبات تلوث الهواء لموسم 2019.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، في بيان، الأحد، بجهود المزارعين، في التنمية الزراعية وتعظيم الإنتاج والاستفادة من المخلفات الزراعية، مؤكداً حرصه على متابعة حصاد الأرز، وتوعية المزارعين باستغلال قش الأرز والتصدي للسحابة السوداء، حفاظاً على البيئة، وكيفية استخدام القش في تصنيع الأعلاف وتسميد التربة، وتعظيم قيمته الاقتصادية؛ في إطار إستراتيجية الدولة وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفلاحين ورعايته لصغار المزارعين وحماية البيئة والنهوض بمعدلات التنمية لتحقيق رؤية مصر2030م.

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وأشار محافظ كفرالشيخ إلى توفير معدات كبس قش الأرز بعمل بالات دائرية، حيث يتم تجميع هذه البالات بأماكن التجميع ليتم درسها وتحويل القش إلى تبن ثم يتم كبس التبن في بالات ويتم توزيعه على مزارع المواشي، مؤكداً أنه يتم تكثيف الرقابة والمتابعة مع رؤساء القرى ومدير الجمعيات الزراعية وجهاز حماية البيئة بالمرور على جميع الأراضي وعمل محاضر لمن يقوم بحرق القش، ضمن خطة الدولة في الفترة الأخيرة لتوعية المزارعين بالاستفادة من القش وبيعه بأسعار مجزية بدلاً من حرقه وإهدار ثروة يتم تحويلها إلى أعلاف والتصدى لظاهرة السحابة السوداء والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى استمرار حملات التوعية المكثفة بالتعاون مع GIZ الألمانية لعدم حرق قش الأرز موسم 2019م، ولتعظيم الاستفادة من قش الأرز عن طريق عمل كومات أعلاف غير تقليدية وعمل كومات أسمدة عضوية وكذلك التوعية بمخاطر حريق قش الأرز، بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة والري، وتوفير المعدات والمكابس اللازمة لكبس قش الأرز ومساعدة الشباب في تكوين شركات تجميع قش الأرز في القرى وتحقيق عائد مادى مجزى لهؤلاء الشباب، لافتاً أنه منذ بداية موسم حصاد الأرز لم يتم رصد سوى حالات محدودة لحرق قش الأرز وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهذا يعنى مدى وعى المزارعين بخطورة السحابة السوداء وقيمة قش الأرز كوقود بديل في الريف بعد تحريك أسعار المحروقات، فضلاً عن استخدامه في تسميد التربة والأعلاف.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن ظاهرة حرق قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ شهدت انحسارًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بعد نجاح جهود محافظة كفرالشيخ ووزارتي البيئة والزراعة في توعية المزارعين في أهمية استغلال القش في تدويره واستخدامه كعلف للماشية وكبسة وبيعه بدلًا من حرقه وعدم الاستفادة منه، ونجاح الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة لإقليم وسط الدلتا بكفرالشيخ بالبدء في اعتماد وفتح مواقع تجميع قش الأرز وتسليم المعدات المدعمة وذلك لتفعيل محاور التي تعمل عليها وزارة البيئة في مواجهة نوبات تلوث الهواء و«السحابة السوداء» لموسم 2019م، خلال فترة المنخفض الجوي وذلك منذ شهر أغسطس الماضي وحتى نوفمبر المقبل.