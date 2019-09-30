شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تحتفل باليوم العالمي لـ«داء الكلب».. و11 توصية للقضاء على المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت نقابة الأطباء البيطريين بيوم السعار العالمى «داء الكلب» تحت شعار «معاً ضد السعار»، بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، بحضور رؤساء معاهد بحوث الحيوان، والأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، ورؤساء الجامعات، وممثلى وزارة الصحة والإسكان، والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية، وممثلى وزارة البيئة وجمعيات الرفق بالحيوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان، الأحد، أن مشكلة مرض السعار تؤرق المجتمع بصفة عامة، وهناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها ولكنها لم تنه المشكلة، وهناك اقتراحات وحلول تقدم بها المختصين اليوم، ويجب أن تتوحد لوضع إستراتيجية للقضاء على المرض، ويحتاج لمجهود وتضافر جهات متعددة، وأنه شخصيا ينحاز للحيوان ويجد أن الحيوان يحتاج لمن يحنو عليه ويوفر له البيئة المناسبة.

وقال الدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة السادات، إن المؤتمر ناقش مشكلة قديمة ومتجددة، وهو مرض السعار وهو مرض خطير يصيب الحيوانات ثم الإنسان، ونهدف من هذا اللقاء إلى القضاء على المرض وليس الحد من المرض، ووضع إستراتيجية للقضاء على المرض، فمصر بحضارتها وعلمائها كان يجب أن تقضي على المرض الذي اختفى في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن المشكلة وقائية بالدرجة الأولى والأهم القضاء على العائل وهى الحيوانات الضالة، والقضاء عليه يكون بالقضاء على انتشار أي مكان لتجمع القمامة، لأنها المصدر الوحيد لانتشار تلك الحيوانات.

وأوضح الدكتور عبدالحميد شلبي، الأستاذ بجامعة القاهرة ورئيس جمعية الفيرولوجية المصرية، أننا نعيش مع مجلس نقابة الأطباء البيطريين الحالى حالة من التفاعل الحقيقى لنقابة الأطباء البيطريين مع مشاكل المواطنين والوطن، وأنه كان في مؤتمر دولى وأكثر ما شدنى فيه عنوانه هو صحة واحدة على مستوى العالم، ويجب علينا في مصر التعاون مع العالم في هذا الشأن، وأن يتم التعاون بين المؤسسات والهيئات المهمة بهذا الشأن في مصر لتطوير الأمصال ودراسة كيفية التعامل مع المرض.

وأضاف شلبى: «قرأت أحد التقارير تفيد بوفاة 200 حالة خلال أربع سنوات بسبب السعار، وأن هناك مليونا و360 ألف شخص أصيبوا للعقر، أي حوالى 370 ألف حالة سنويا، ومصر تحتاج 1.5 مليار جنيه لوضع خطة للقضاء على هذا المرض في مصر».

وقال الدكتور على سعد، عضو مجلس النقابة، إن الاحتفالية هي خطوة من النقابة، لتوعية المواطنين بخطورة المرض وتعريف الناس ما هو السعار، وأنه يصيب الإنسان كما يصيب الكلب عن طريق العقر، وهناك حالات تموت نتيجة الجهل بالمرض وعدم أخذ المصل والعلاج بعد العقر.

وأشار إلى أننا في النقابة عرضنا كيف نحافظ على صحة الحيوان حتى نحمى الإنسان من الأمراض مثل السعار، فكل بيت الآن به حيوان، سواء للتربية المنزلية أو قطط أو كلاب، وشاركنا اليوم الجهات المختصة وجمعيات المعنية بالحيوان في وضع الحلول لهذا المرض اللعين.

وقال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، إن الأمم المتحدة ممثلة في فاو قالت إنه يمكن القضاء على حالات الوفاة في العالم من مرض السعار في 2030، بتطعيم الحيوانات البرية حتى لا تصيب الحيوانات المنزلية، أو الحقلية لعدم انتشار المرض، فيجب على الأجهزة المعنية بتحضير الطعوم الفموية للوقاية من مرض السعار، وأيضا الدور الهام للمعاهد البحثية في وضع البحوث وتصنيع الأمصال، وأيضا دور جمعيات حقوق الحيوان والمجتمع الدولى أن تقدم يد العون للدولة في مساعدة المعاهد البحثية في إنتاج التطعيمات واستيرادها حاليا لمجابهة المرض، وأيضا المساعدة المادية في إنتاج اللقاحات للحيوانات البرية لإيقاف سلسلة انتقال المرض.

وتابع: «الاتجاه الثانى وهو الحيوان الوسيط، في على سبيل المثال الكلب له بيئته وليس المنزل، ومن يريد أن يدخل الكلب لبيته نرحب بذلك ولكن بشروط، أولها أن يحصن هذا الكلب من السعار ويسجل برقم حتى أستطيع الوصول إليه في أي مشكلة، لحماية المواطن والثورة الحيوانية من مرض السعار، والمحور الآخر هو التوعية وقدم مجلس الوزراء منشور يحذر ويوضح كيفية توعية المواطنين من خطر السعار وكيفية التعامل معه وكيفية معرفته وكيفية الوقاية منه، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بتوزيع منشور لطلاب مصر يعرفهم المرض وكيفية الوقاية منه أو التعامل معه على الفور، يجب أن نعمل على هذه المشكلة كأفراد ودولة معا وليس بشكل منعزل، يجب تعاون الجميع المواطن والجامعة والمعاهد البحثية والجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان والجهات المسؤولة، سواء ماديا أو توعويا، وأشد الألم عندما يصاب طفل بالسعار ويجلس الأبوين ينتظرا موته لعلمهما أنه لا شفاء من المرض بعد أن تمكن من ابنهما، فأتمنى ألا يرى أحد هذا المشهد».

واستمع الحضور للدكتور جمال جمعة، الأمين العام المساعد للاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والحرية، والدكتور الحسين محمد عوض، عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة.

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وخلص الحضور إلى ١١ توصية هي:

أولا ً: عمل ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية لطلاب المدارس المستهدفين بالعقر والإصابة بمرض السعار.

ثانيا: مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الأمراض المشتركة مشكلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والنقابات المهنية والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لوضع الخطة الإستراتيجية 2030 لمكافحة الأمراض المشتركة.

ثالثا: مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم السماح باستيراد الحيوانات الأليفة إلا بعد الوقوف على الموقف الوبائي للدولة المصدرة وخلوها من الأمراض المشتركة وخاصة السعار.

رابعا: دعم معهد الأمصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية في تصنيع الطعوم الفموية لمرض السعار من خلال مخاطبة الجهات الدولية FAO & WHO & OIE))

خامسا: الاهتمام بدور الحيوانات البرية في نقل مرض السعار للحيوانات المستأنسة، وبالتالي الإنسان بعمل دورات تدريبية وندوات إرشادية تثقيفية للعاملين بهذا المجال.

سادسا: توعية العاملين بمجال البحث العلمي بخطورة مرض السعار لاحتمالية نقله من حيوانات التجارب إليهم من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

سابعا: توعية الأطباء البيطريين العاملين بحدائق الحيوان باحتمالية نقل المرض إليهم من الحيوانات البرية من خلال عمل دورات تدريبية.

ثامنا: توعية كافة الزملاء بالمجازر والوحدات البيطرية والمعامل (كل من يتعامل مع حيوان) باتخاذ كافة الإجراءات للسلامة الشخصية والوبائية.

تاسعا: الدفن الآمن للحيوانات المصابة من خلال مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عاشرا: مخاطبة الجهات السيادية لوضع خطة إستراتيجية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

الحادي عشر: تشكيل لجنة من الجهات المعنية للاجتماع على وجه السرعة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السعار.