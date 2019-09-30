شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتابع تنفيذ محاور المبادرة السعودية للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثاني لفريق عمل متابعة مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، التي بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالهيئة العامة للسياحة والتراث عبدالرحمن بن عيسى الجساس، وحضور مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر.

وأوضح «الجساس» أن الاجتماع يتابع تنفيذ المحاور الواردة في مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وهي المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في اجتماع سابق مشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب، واعتمدتها القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019، موضحًا أن هذا الفريق الذي شُكل برئاسة المملكة العربية السعودية ويضم عددًا من الدول العربية، مخصص لمتابعة التنفيذ لمحاور تلك المبادرة.

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وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مراجعة الإنجازات التي تمت في مجال تنفيذ المبادرة في ضوء الاجتماع الأول للفريق الذي عقد في أبريل الماضي، تمهيدًا لرفع تقرير بما أُنجز إلى الاجتماع المشترك المقبل لوزراء السياحة والثقافة العرب المقرر عقده في تونس منتصف أكتوبر المقبل.

وذكر أن الاجتماع بحث عددًا من المحاور الواردة في المبادرة، حيث تتضمن سبعة محاور رئيسة فيها 85 مجالا للتعاون العربي المشترك للتكامل بين السياحة والثقافة، موضحًا أن عددًا من المحاور اختيرت للعمل عليها في هذين الاجتماعين الأول والثاني منها تنظيم ملتقى عربي للاستثمار في مواقع التراث الثقافي في البلدان العربية، والتصور بشأن هذا الملتقى بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي في البحرين، متوقعًا تنظيم هذا الملتقى 2020 في إحدى البلدان العربية.

وبيّن الجساس أن الاجتماع تناول برامج التوعية والتعريف بالتراث الحضاري بالدول العربية، واتُفق على أن يكون عام 2020 عامَ التوعية والتعريف بالتراث الحضاري بالدول العربية، والتنسيق بشأن وجود رزنامة عربية موحدة للفعاليات السياحية والتراثية الثقافية على المستوى العربي.

ولفت النظر إلى أن الاجتماع ناقش مشروع إطلاق وثيقة عربية لتفعيل مفهوم الاستدامة للمواقع التراثية والثقافية بالدول العربية، واتُفق على برنامج تدريبي مهني في مجال المتاحف يتضمن تسع حقائب تدريبية سترسل للبلدان العربية، بالتنسيق بين منظمة السياحة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومجلس المتاحف العربية.