النائب العام يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة الجنائية العاجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمة صفاء عبد الفتاح، جدة الطفلة "جنة" للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأمانى محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما للموت 5 سنوات، و"أماني محمد سمير" 6 سنوات، ما أدى إلى وفاة الأولى.

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