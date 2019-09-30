شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وقفة لأبناء الجالية المصرية بفرنسا لدعم القيادة السياسة ورفض الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الجالية المصرية بفرنسا وقفة اليوم لتأييد موقف الدولة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية ،والدول الداعمة لها ،في ظل دعوات إثارة الفوضى في البلاد الشارع وإعادة إنتاج سيناريو الفوضى الذي شهدته البلاد خلال الفترة من يناير 2011 وحتى 2013.

وقال المنظمون إن هدف الوقفة هو التعبير عن تضامنهم مع القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية، فيما تتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب ومواجهة الجماعات المتطرفة التي تستهدف عقول الشباب وأمن البلاد، والإجراءات التنموية التي تتخذها القيادة لتحسين حالة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة لمواجهة الارهاب أيضاً بمحور التنمية والتشغيل وبناء مجتمعات عمرانية جديدة لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية في مصر بمدن جديدة وحديثة للقضاء أيضاً على العشوائيات وتحديث المجتمع المصري .













وأعلن المنظمون رفضهم التام لكل محاولات التدخل الخارجي في شئون مصر والتي تبثها دولة تركيا عبر قيادتها الداعمة والمحتضنة لقادة الجماعات الإرهابية ومنصاتها الإعلامية.

وردد أبناء الجالية، هتافات مؤيدة للرئيس السيسي والقوات المسلحة في مواجهة دعاة الفوضى ،مرددين "السيسي رئيسي ... الخنزيرة فين المصريين أهم "، ورفعوا لافتات وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وانجازاته وصور داعمة للقوات المسلحة باللغتين العربية والفرنسية.