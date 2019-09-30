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فيديو وصور.. تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان لمثواه الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام ، حسبما ذكرت صحيفة سبق .

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واللواء الفغم استُشهد مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

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