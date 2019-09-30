شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزلازل والسيول تجتاح تركيا وأردوغان يفشل فى مواجهة الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت المعارضة التركية، تزايد حجم الأزمات التى تواجهها تركيا خلال الفترة الراهنة، فبعد أن ضربت الزلازل مدينة إسطنبول، اجتاحت السيول المدن التركية، وسط فشل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ونظامه فى التعامل مع هذه الأزمات.

وبثت المعارضة التركية فيديو للسيول التى ضربت أنقرة، حيث قالت إنه بعد أكثر من 20 زلزالا ضرب إسطنبول الأسبوع الماضي، واليوم السيول تجتاح محافظة أرتوين التركية وتسببت في مقتل وفقدان العشرات وتشريد الآلاف.

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وتابعت المعارضة التركية: "إذا كان هذا في بلد عربي لقال حريم السلطان غضب من الله أو قالوا بسبب الفساد، هكذا هم حريم السلطان يستغلون الكوارث والأحداث للتحريض والتهييج لإيغار صدور الناس".