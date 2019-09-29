أئمة الأوقاف يشكرون الرئيس السيسي لتوجيهه بتحسين أحوالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه قيادات وأئمة الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه المستمر لهم ورعايته للأئمة مهنيًّا وماديا.

ووجه السيسي خلال لقائه، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بتوفير التدريب الراقي للأئمة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعلمية، لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر، مع الاستمرار في تحسين الأوضاع المهنية والمادية للأئمة.

وحسب بيان للأوقاف، اليوم، أكد قيادات وأئمة الأوقاف أنهم سيبذلون كل الجهد لمواصلة العمل على تنفيذ خطة وزارة الأوقاف الاستراتيجية للتصدي للفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأنهم يعاهدون الله (عز وجل) ويعاهدونه على بذل أقصى الجهد في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للفكر المتطرف .​