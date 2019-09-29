"القومي للمرأة" يطلق "سيفلينجس" أول لعبة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية "سيف كيدز"، أول لعبة في مصر والدول العربية لتعليم الأطفال مفاهيم المساوة بين الجنسين، من خلال تدريبهم على التعبير عن مشاعرهم وطرق التواصل الجيدة مما يعزز ثقافة احترام الآخر.

وعقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والدكتورة عزة العشماوي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وسارة عزيز مؤسسة جمعية "سيف كيدز" للرعاية الأسرية والطفوله والأمومة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها، عن سعادتها بالتواجد في مقر الجمعية وهي إحدى الجمعيات التي تقوم بدور هام وفاعل لمساعدة الأطفال في أن يعيشوا حياة بها سلام وأمان واطمئنان، مؤكدة أن لعبة "سيفلينجس"، وهى أول لعبة في مصر تساعد الأطفال في التعبير عن مشاعرهم المختلفه التي يشعرون بها باستخدام حكايات وقصص طريفة تدعم المساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أنها أداة جيدة لإتاحة مجال للأطفال لشرح احاسيسهم دون خجل أو خوف، موضحة أنها تخاطب الأطفال من سن 3 إلى 8 سنوات، مؤكدة أن الأطفال في هذا السن أكثر قدرة على الاستيعاب واستقبال المعلومات والأفكار التي لها دور فاعل في بناء شخصيتهم في المستقبل.

وأكدت أن اللعبة تفتح مجالاً للأهالي والمعلمين في المدرسة للتواصل مع الأطفال بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم على فكرة التواصل الإفتراضي بين أفراد المجتمع والذي يؤثر على عقول الأطفال ويواجهون صعوبة كبيرة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية، مشيرة إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في توعية الأهل بأهمية تخصيص الوقت للتواصل المباشر مع أطفالهم والانصات جيدًا إليهم .

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ودعت الدكتورة مايا مرسي، شركاء التنمية و شركاء المسئولية المجتمعية في التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية "سيف كيدز"، في توفير هذه اللعبة في جميع المدارس والنوادي ومختلف الأماكن التي يتردد عليها الأطفال، للتواصل مع أكبر عدد من الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم واحاسيسهم لبناء أطفال ينعمون بالسلام النفسى.

كما دعت، جمعيه "سيف كيدز"، إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفتح قناة على موقع اليوتيوب واستخدامها في شرح كيفية استخدام اللعبة للآباء والأمهات والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، مشيرة إلى أنه سيتم توفير اللعبة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما سيتعاون المجلس مع جمعية "سيف كيدز" في توفير اللعبة بجميع فروع المجلس بالمحافظات لمساعدة الأمهات التي يترددن على الفرع في تعريفهن بها وكيفية استخدامها لمساعدتهن في التواصل مع اطفالهن.

من جانبها أعربت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها وفخرها بالخروج بهذا العمل الجاد من أجل الأطفال، ومن أجل تقليل العنف والتمييز، مضيفة أنها أول لعبة مصرية تفاعلية للتعبير عن مشاعر الأطفال في مرحلة دقيقة من عمرهم، كما أعلنت عن تبني المجلس لهذه اللعبة التي ستقلل من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وتعمل على أدماجهم مع أسرهم من خلال تعزيز الحوار، وتوعيتهم فيما يمكن أن يتعرضوا له من إيذاء.

وأكدت أن اللعبة تستهدف السن الذهبي من عمر الطفل وهو سن الطفولة المبكرة والتي تعد مرحلة دقيقة في تشكيل فكر ووجدان ومدارك الطفل والتي تؤثر في حياته المستقبلية بشكل كبير.

كما أكدت على أن الاستماع للطفل ولآراءه ومشاعره هو حق أصيل كفله له الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة مشيرة إلى أن اللعبة تحقق حزمة من حقوق الطفل وهي حق الطفل في اللعب والمشاركة وفي الاستماع إليه وأن تؤخذ أرائه في الاعتبار وفي التواصل مع الوالدين وترسخ مفاهيم التربية الوالدية الإيجابية.

​وقدمت سارة عزيز مؤسس جمعية "سيف كيدز"، شرحًا مبسطًا عن اللعبة مؤكدة أنها تعد أول لعبة تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية التعبير عن مشاعرهم، وتعزز التواصل والذكاء الاجتماعي والتعبير العاطفي والمساواة بين الجنسين عن طريق طرح 38 كارت مشاعر مختلفة للأولاد والبنات.