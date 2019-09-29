أخبار مصر | باهر الدسوقي: وزارة الصحة تكافح مرض السعار ولا تكافح الحيوانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باهر الدسوقي: وزارة الصحة تكافح مرض السعار ولا تكافح الحيوانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور باهر الدسوقى مسئول الأمراض المشتركة بالادارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تكافح مرض السعار ولا تكافح الحيوانات.

ولفت إلى أن الاستراتيجية في الوزارة تركز على ثلاث محاور رئيسية وهي:-

_المحور الأول هو تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، وعندما نتكملم عن السعار فهناك مشكلتين، الاساسية هى الجروح التى تصيب البشر نتيجة التعرض للحيوانات بالاضافة الى الاصابة بمرض السعار وهذا ممكن يحدث نتيجة العقر، ودورنا كوزارة تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء الاشخاص من خلال اكثر من 300 مركز منتشرين على مستوى الجمهورية فى المستشفيات العامة والمركزية، وهذه هى الركيزة الاساسية وهى تقديم الرعاية الصحية وتقديم المصل لمن تعرضوا للعقر والخدش من الحيوان، مشيرا إلى أنه يتم اعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الحالات وتوفير جرعات الطعوم والامصال للحالات المصابة مجانا.

_المحور الثانى هو التثقيف الصحى ونشر التوعية للمواطنين للوقاية لدى الفئات المجتمعية المختلفة وهناك ادارة بالوزارة تختص بهذا وهى ادارة التثقيف الصحى والاعلام، وانتجنا 2 فيديو تعليمى لتوصيل المعلومة للفئات العمرية فاكثر المعرضين للمرض ما بين 5 الى 15 عاما وعملنا فيدو كارتون موجه لهذه الفئة وفيديو للاعمار الاكبر.

_المحور الثالث للوزارة هو التنسيق مع كافة الجهات المعنية وهدفنا فى ذلك "القضاء على داء الكلب لدى الكلاب"، لا توجد لدينا آلية لتنفيذ هذه الجملة لكن كل ما نستطيعه ان نكون عين المتخصصين فى القضاء على السعار لدى الكلاب برؤية واضحة بارقام الحالات المعقورين وامكانهم وهنا اساعد تلك الجهات المسئولة فى ذلك.

وجاء ذلك خلال احتفال النقابة العامة للاطباء البيطريين بيوم السعار العالمى "داء الكلب" تحت شعار "معًا ضد السعار" بمبنى اتحاد المهن الطبية بالازبكية، حضر الاحتفال نواب من مجلس النواب ورؤساء معاهد بحوث الحيوان والامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية ورؤساء الجامعات ووممثلى وزارة الصحة والسكان والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية وممثلى وزارة البيئة وجمعيات الرفق بالحيوان.

وننشر توصيات مؤتمر اليوم العالمي للسعار 2019

أولا ً: -

عمل ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية لطلاب المدارس المستهدفين بالعقر والاصابة بمرض السعار.

ثانيا: -

مخاطبة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الامراض المشتركة مشكلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والنقابات المهنية والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لوضع الخطة الاستراتيجية 2030 لمكافحة الامراض المشتركة.

ثالثا: -

مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم السماح باستيراد الحيوانات الاليفة الا بعد الوقوف على الموقف الوبائي للدولة المصدرة وخلوها من الامراض المشتركة وخاصة السعار.

رابعا: -

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دعم معهد الامصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية في تصنيع الطعوم الفموية لمرض السعار من خلال مخاطبة الجهات الدولية FAO & WHO & OIE)

خامسا: -

الاهتمام بدور الحيوانات البرية في نقل مرض السعار للحيوانات المستأنسة وبالتالي الانسان بعمل دورات تدريبية وندوات ارشادية تثقيفية للعاملين بهذا المجال.

سادسا: -

توعية العاملين بمجال البحث العلمي بخطورة مرض السعار لاحتمالية نقله من حيوانات التجارب إليهم من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

سابعا: -

توعية الأطباء البيطريين العاملين بحدائق الحيوان باحتمالية نقل المرض إليهم من الحيوانات البرية من خلال عمل دورات تدريبية.

ثامنا: -

توعية كافة الزملاء بالمجازر والوحدات البيطرية والمعامل (كل من يتعامل مع حيوان) باتخاذ كافة الإجراءات للسلامة الشخصية والوبائية.

تاسعا: -

الدفن الآمن للحيوانات المصابة من خلال مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

عاشرا: -

مخاطبة الجهات السيادية لوضع خطة استراتيجية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

الحادي عشر: -

تشكيل لجنة من الجهات المعنية للاجتماع على وجه السرعة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السعار.