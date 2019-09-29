أخبار مصر | سعد: نقابة البيطريين تعرض كيفية الحفاظ على صحة الحيوان حتى نحمي الإنسان من الأمراض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد: نقابة البيطريين تعرض كيفية الحفاظ على صحة الحيوان حتى نحمي الإنسان من الأمراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على سعد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقر لجنة النقابات الفرعية، إننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للسعار تحت شعار "معا ضد السعار" والاحتفالية اليوم خطوة من نقابة الاطباء البيطرين لتوعية المواطنين بخطورة المرض وتعريف الناس ما هو السعار وانه يصيب الانسان كما يصيب الكلب عن طريق العقر، وهناك حالات تموت نتيجة الجهل بالمرض وعدم اخذ المصل والعلاج بعد العقر.

وأشار إلى أننا فى النقابة عرضنا كيف نحافظ على صحة الحيوان حتى نحمى الانسان من الامراض مثل السعار، فكل بيت الان به حيوان سواء للتربية المنزلية او قطط أو كلاب، وشاركنا اليوم الجهات المختصة وجمعيات المعنية بالحيوان فى وضع الحلول لهذا المرض اللعين.

وقال الدكتور حسن الجعوينى – رئيس الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزراة الزراعة – الامم المتحدة ممثلة فى الفاو قالت انه يمكن القضاء على حالات الوفاة فى العالم من مرض السعار فى 2030، فيجب تطعيم الحيوانات البرية حتى لا تصيب الحيوانات المنزلية أو الحقلية لعدم انتشار المرض، فيجب على الاجهزة المعنية تحضير الطعوم الفموية للوقاية من مرض السعار، وايضا الدور الهام للمعاهد البحثية فى وضع البحوث وتصنيع الامصال وايضا دور جمعيات حقوق الحيوان والمجتمع الدولى ان تقدم يد العون للدولة فى مساعدة المعاهد البحثية فى انتاج التطعيمات واستيرادها حاليا لمجابهة المرض، وأيضا المساعدة المادية فى انتاج اللقاحات للحيوانات البرية لايقاف سلسلة انتقال المرض.

وأشار إلى الاتجاه الثانى وهو الحيوان الوسيط، فى على سبيل المثال الكلب له بيئته وليس المنزل، ومن يريد ان يدخل الكلب لبيته نرحب بذلك ولكن بشروط، اولها ان يحصن هذا الكلب من السعار ويسجل برقم حتى استطيع الوصول اليه فى اى مشكلة، لحماية المواطن والثورة الحيوانية من مرض السعار، والمحور الاخر هى التوعية وقدم مجلس الوزراء منشور يحذر ويوضح كيفية توعية المواطنين من خطر السعار وكيفية التعامل معه وكيفية معرفته وكيفية الوقاية منه، وان تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة بتوزيع منشور لطلاب مصر يعرفهم المرض وكيفية الوقاية منه او التعامل معه على الفور، يجب ان نعمل على هذه المشكلة كافراد ودولة معا وليس بشكل منعزل، يجب تعاون الجميع المواطن والجامعة والمعاهد البحثية والجمعيات الاهلية وجمعيات حقوق الانسان والجهات المسئولة سواء ماديا او توعويا، واشد الالم عندم يصاب طفل بالسعار ويجلس الابوين ينتظرا موته لعلمهما انه لا شفاء من المرض بعد ان تمكن من ابنهما، فاتمنى ان لا يرى احد هذا المشهد.

وأفاد دكتور جمال جمعة الامين العام المساعد للاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية، أن هناك 55 الف حالة وفاة على مستوى العالم بسبب مرض السعار ومعظمها فى جنوب شرق اسيا وافريقيا، والمرض ينتشر فى البلاد النامية وهذا لعدم انتشار التوعية وايضا انتشار الحيوانات البرية وعدم تطعميمها.

أشار إلى أنه يجب تطعيم وحماية الاطباء البيطريين العاملين بحديقة الحيوانات والمعامل البحثية والذين يتعاملون مع الحيوانات مباشرة، وايضا توعية كل من يتعامل مع الحيوانات سواء فى الحقل أو المعامل او كاطباء ان اى حيوان ممكن يكون حامل للمرض من حالة عقر سابقة له او انتقال المرض اليه من حيوان اخر مثل انتقال المرض لبقرة عقرت من كلب وممكن ان تنقل هذه البقرة المرض لمن يتعامل معها او الحيوانات المجاورة لها اذا كان باجسامهم جروح صغيرة غير مرئية، والاتحاد ساعد كثيرا فى حل مشاكل حدثت فى مصر ومنها انتشار الثعالب فى الوادى الجديد والذى هدد الغنم بصورة مباشرة، وساعد الاتحاد فى القضاء على هذه الظاهرة.

وجاء ذلك خلال أحتفال النقابة العامة للاطباء البيطريين بيوم السعار العالمى "داء الكلب" تحت شعار "معًا ضد السعار" بمبنى اتحاد المهن الطبية بالازبكية، حضر الاحتفال نواب من مجلس النواب ورؤساء معاهد بحوث الحيوان والامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية ورؤساء الجامعات ووممثلى وزارة الصحة والسكان والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية وممثلى وزارة البيئة وجمعيات الرفق بالحيوان.

وننشر توصيات مؤتمر اليوم العالمي للسعار 2019

أولا ً: -

عمل ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية لطلاب المدارس المستهدفين بالعقر والاصابة بمرض السعار.

ثانيا: -

مخاطبة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الامراض المشتركة مشكلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والنقابات المهنية والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لوضع الخطة الاستراتيجية 2030 لمكافحة الامراض المشتركة.

ثالثا: -

مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم السماح باستيراد الحيوانات الاليفة الا بعد الوقوف على الموقف الوبائي للدولة المصدرة وخلوها من الامراض المشتركة وخاصة السعار.

رابعا: -

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دعم معهد الامصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية في تصنيع الطعوم الفموية لمرض السعار من خلال مخاطبة الجهات الدولية FAO & WHO & OIE)

خامسا: -

الاهتمام بدور الحيوانات البرية في نقل مرض السعار للحيوانات المستأنسة وبالتالي الانسان بعمل دورات تدريبية وندوات ارشادية تثقيفية للعاملين بهذا المجال.

سادسا: -

توعية العاملين بمجال البحث العلمي بخطورة مرض السعار لاحتمالية نقله من حيوانات التجارب إليهم من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

سابعا: -

توعية الأطباء البيطريين العاملين بحدائق الحيوان باحتمالية نقل المرض إليهم من الحيوانات البرية من خلال عمل دورات تدريبية.

ثامنا: -

توعية كافة الزملاء بالمجازر والوحدات البيطرية والمعامل (كل من يتعامل مع حيوان) باتخاذ كافة الإجراءات للسلامة الشخصية والوبائية.

تاسعا: -

الدفن الآمن للحيوانات المصابة من خلال مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

عاشرا: -

مخاطبة الجهات السيادية لوضع خطة استراتيجية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

الحادي عشر: -

تشكيل لجنة من الجهات المعنية للاجتماع على وجه السرعة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السعار.