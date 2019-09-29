أخبار مصر | ننشر توصيات مؤتمر اليوم العالمي للسعار 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات مؤتمر اليوم العالمي للسعار 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت النقابة العامة للأطباء البيطريين احتفالا بيوم السعار العالمى "داء الكلب" تحت شعار "معًا ضد السعار" بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، حضر الاحتفال نواب من مجلس النواب ورؤساء معاهد بحوث الحيوان والأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية ورؤساء الجامعات ووممثلى وزارة الصحة والسكان والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية وممثلى وزارة البيئة وجمعيات الرفق بالحيوان.

وننشر توصيات مؤتمر اليوم العالمي للسعار 2019

أولا ً: -

عمل ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية لطلاب المدارس المستهدفين بالعقر والاصابة بمرض السعار.

ثانيا: -

مخاطبة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الامراض المشتركة مشكلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والنقابات المهنية والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لوضع الخطة الاستراتيجية 2030 لمكافحة الامراض المشتركة.

ثالثا: -

مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم السماح باستيراد الحيوانات الاليفة الا بعد الوقوف على الموقف الوبائي للدولة المصدرة وخلوها من الامراض المشتركة وخاصة السعار.

رابعا: -

دعم معهد الامصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية في تصنيع الطعوم الفموية لمرض السعار من خلال مخاطبة الجهات الدولية FAO & WHO & OIE))

خامسا: -

الاهتمام بدور الحيوانات البرية في نقل مرض السعار للحيوانات المستأنسة وبالتالي الانسان بعمل دورات تدريبية وندوات ارشادية تثقيفية للعاملين بهذا المجال.

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سادسا: -

توعية العاملين بمجال البحث العلمي بخطورة مرض السعار لاحتمالية نقله من حيوانات التجارب إليهم من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

سابعا: -

توعية الأطباء البيطريين العاملين بحدائق الحيوان باحتمالية نقل المرض إليهم من الحيوانات البرية من خلال عمل دورات تدريبية.

ثامنا: -

توعية كافة الزملاء بالمجازر والوحدات البيطرية والمعامل (كل من يتعامل مع حيوان) باتخاذ كافة الإجراءات للسلامة الشخصية والوبائية.

تاسعا: -

الدفن الآمن للحيوانات المصابة من خلال مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عاشرا: -

مخاطبة الجهات السيادية لوضع خطة استراتيجية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

الحادي عشر: -

تشكيل لجنة من الجهات المعنية للاجتماع على وجه السرعة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السعار.