مصر | بسبب هاتف صيني.. قتل شاب وحبس 5 أشخاص في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب هاتف صيني.. قتل شاب وحبس 5 أشخاص في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل احتجاز شاب، والتعدي عليه بالضرب حتي الموت، داخل إحدى المخازن بمنطقة كرداسة، وتبين أنه قبل ارتكاب الجريمة، ُسرق هاتف محمول خاص بالمتهم "الخفير"، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة شوهد المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعان بأصدقائه لإستدراج المجني عليه إلى المخزن محل الجريمة، وإحتجزوه داخله، ثم تعدوا عليه بالضرب للإفصاح عن مكان الهاتف المحمول، لكنه قرر بعدم معرفته مكانه، مما دفع "الخفير" إلى التعدي عليه بالضرب على رأسه وأسقطه قتيلًا في الحال.

وبينت التحقيقات أنه بعد إبلاغ الشرطة وحضور قوة أمنية، تمكنت من إلقاء القبض على الخفير و3 آخرين كانوا متواجدين داخل المخزن وقت ارتكاب الجريمة، وبإجراء تحريات المباحث تم التوصل إلى أن صديق المجني عليه وراء سرقة "موبايل الخفير"، وأنه "صيني"، وقام ببيعه بـ 500 جنيه، وتمكنت القوات من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على الخفير المتهم بقتل شاب لاتهامه بسرقة هاتفه المحمول، و3 آخرين لاشتراكهم في الجريمة، كما تمكنت القوات من القبض على الشاب المتهم بسرقة الهاتف المحمول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل شاب لسرقة هاتف محمول بمركز كرداسة، وتبين أن شريك المجني عليه في العقد الثاني من عمره، سرق الهاتف المحمول الخاص بالخفير، " موبايل صيني"، وباعه بـ 500 جنيه.

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كما نجح رجال مباحث الجيزة، في وقت سابق في إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب إثر تعديه عليه بالضرب على رأسه، محدثًا إصابته بـ "نزيف بالمخ"، وأودى بحياته في الحال داخل أحد المخازن بمنطقة كرداسة، الواقعة بشمال قطاع أكتوبر، لسرقة هاتفه المحمول.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، باحتجاز شاب داخل أحد المخازن بنطاق المركز، والتعدي عليه بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بـ" نزيف بالمخ"، وأودي بحياته في الحال.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للفحص والمعاينة، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين احتجاز شاب داخل أحد المخازن بنطاق المركز، لاتهامه بسرقة هاتف محمول، والتعدي عليه بالضرب على رأسه، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على مرتكب الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز، للتحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.