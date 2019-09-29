مصر | القبض على عصابة سرقة الشقق في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة الشقق في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق القسم.

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وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة إلى صحة المعلومات الواردة.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطهم، وتم اقتياده من إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.