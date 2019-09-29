شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير يوسف كمال.. عاشق الصعيد وأغنى شخصية في مصر (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر، وذلك خلال جولتها بمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

من هو الأمير يوسف كمال؟ وما هي الأهمية التاريخية للقصر؟

يوسف كمال هو أحد أبرز أمراء أسرة محمد على وكان عاشقًا للفن، كثير الشغف بشراء اللوحات الفنية وكان يجوب العالم من أجل شراء القطع الفنية النادرة ليهديها للمتاحف، وهو مؤسس مدرسة الفنون الجميلة عام 1905م، وجمعية محبي الفنون الجميلة عام 1924م، كما أنه من المشاركين في تأسيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما.

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وساهمت مجموعة المقتنيات الخاصة بالأمير في تأسيس متحف الفن الإسلامي، وكانت تلك المقتنيات عبارة عن مجموعة من الثريات، ومنابر المساجد، والسيوف والمشغولات الذهبية، والمصاحف والدروع قام بإهدائها للدولة طوال فترة طويلة، كما ساهمت جهوده في تسجيل تلك القطع الأثرية مع الوصف التفصيلى لها وتاريخ صنعها.

ويوسف كمال رحالة وجغرافي مصري بارز، عُرف بعشق الصيد والإبحار في القراءات التاريخية، وكان كثير السفر إلى عدة بلاد كأفريقيا الجنوبية وبعض بلاد الهند، وهو من جامعي المقتنيات والكتب.

وكان الأمير يوسف كمال من أغنى المصريين في النصف الأول من القرن العشرين، ففي عام 1934م قدرت ثروته بحوالي 10 ملايين جنيه، وكان في هذا العام أغنى شخصية في مصر، وكان له دور كبير في تنمية عدد كبير من قرى الصعيد، بعدما ساعد في دخول بعض التقنيات الزراعية الحديثة في نجع حمادي، وساعد في تطوير الزراعة هناك.

وتم إنشاء قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي عام 1908، وتم تسجيل القصر كأثر إسلامي عام ‏1988، ويتكون القصر من 9 وحدات معمارية فريدة، أقيمت على مساحة ‏10‏ أفدنة، وتضم الوحدات المعمارية للقصر «قصر السلاملك، القصر، قاعة الطعام، المطبخ، الفسقية، ضريح الشيخ عمران، المئذنة، قاعة الدرس، السبيل»، وتعد وحدات القصر التسع مزيجًا من الطرازين الأوروبي والإسلامي.

وللقصر أربع واجهات مزخرفة من الخارج، فيما يتكون القصر من الداخل من دورين وبدروم ودور مسحور وسطح والدور الأرضي، ومن أجمل ما يوجد بالقصر «أسانسير خشبي صنعه الأمير خصيصًا لوالدته المريضة بالقلب»، وتحتل قاعة الطعام الجنوب الغربي من السلاملك، ولها 4 واجهات خزف.