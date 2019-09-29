شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الاقتصادي الصيني في القاهرة: التبادل التجاري وصل إلى نحو 14 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية في القاهرة هان بينج، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا في الفترة الأخيرة عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مشيرًا إلى أن العلاقات في مختلف المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية شهدت قفزات عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينج.

وأضاف: «بلغة الأرقام، فإن حجم التبادل التجاري وصل إلى 13.87 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في 2017، كما أن هناك حوالي 400 ألف سائح صيني زاروا مصر في العام الماضي، لافتا إلى أن بلاده تشارك مصر في مجال مشروعات البنية التحتية ووسائل النقل ومشروعات توليد الكهرباء».