شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تزيل تعديات على شارع قلعة قايتباي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية- قطاع الآثار الإسلامي والقبطي واليهودي، اليوم، الأحد، إزالة تعد على شارع قلعة قايتباي لمخالفته قانون حماية الآثار.

وقال مصدر مسؤول في إدارة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن المنطقة قامت بالتنسيق بإزالة أعمدة حديد للافتة كان مقررًا وضعها أعلى بناية نادي فاروس بشارع قلعة قايتباي، ما يعد مخالفا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣.

وأوضح أنه تمت إزالة التعدي فورا بالتنسيق بين مفتشي قلعة قايتباي ومسؤولي النادي، حفاظا على المنطقة الأثرية الأهم بالمحافظة.