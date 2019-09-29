شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع مليون و 60 ألف مواطن ضد البلهارسيا بقرى ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، الأحد، أعمالها ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا، والتي تستمر حتى السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية القائمة على الحملة بمختلف قرى ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم من منزل إلى منزل.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية قامت اليوم بتجريع 9248 مواطنا ليصل إجمالي من تم تجريعهم 1060804 مواطنين بالقرى المستهدفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة حتى الآن، من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية، لافتا إلى أن عدد أقراص العلاج المستخدمة بلغت 3017994 قرصا حتى الآن، كما تمت مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بنطاق دائرة المحافظة بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين.