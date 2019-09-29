شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب الإسكندرية»: خروج 7 من مصابي «تسمم الفسيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن مركز السموم بمستشفيات الجامعة استقبل حتى ظهر الأحد، 21 شخصًا مصابون بتسمم فسيخ تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 55 عامًا، من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل أطباء متخصصون في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن حالتهم جمعيًا مستقرة.

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه فور وصول الحالات على مدار اليومين، تم التعامل الطبي بواسطة الأطباء المتخصصين وتم خروج 7 حالات بعد تماثلهم للشفاء تماما واحتجاز 14 اخرين بينهم 11 حصلوا على الجرعات اللازمة والباقى يتلقى العلاج داخل المستشفى الرئيسى الجامعي، مشيرًا إلى أن الامصال المضادة للتسمم مكلفة جدًا وتوفرها الدولة مجانًا للمواطنين.

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وتابع قائلًا: «يبلغ تكلفة الأمبول الواحد 100 ألف جنيه»، مشيرًا إلى أن «سمكة فسيخ واحدة فاسدة تكلف الدولة 100 ألف جنيه».

وأشار عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية إلى أن الجامعة لديها مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من أمصال التسمم، حيث تم تدبير 18 أمبول من وزارة الصحة والسكان موجودة حاليًا في المركز ما يكفى لعلاج 3 أضعاف العدد المصاب حاليًا، مشيرًا إلى أن الوضع آمن ولم يصل إلى درجة الكارثة أو الوباء، لافتًا إلى أنه في موسم شم النسيم يستقبل مركز السموم ما يصل إلى نحو 60 حالة ما يعنى أن الحالات الـ21 ليس رقما مروعاً على الإطلاق.

واشار «عثمان» إلى وجود وفرة في المحاليل وأكياس الدم والفصائل النادرة وجرعات التسمم داخل المستشفى.