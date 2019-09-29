شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الإخوان بيقتلوا بعض في المظاهرات للمتاجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت محمد على للحشد ضد الدولة المصرية.

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وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «الإخوان فشلوا في الحشد، ومحمد على ستارة للإخوان اللي الناس كارهاهم»، متابعًا: «الجزيرة أيضا تدفع الناس، وكل يوم تثبت حقيقة التآمر القطري ضدنا».

وأشاد موسى بالتعامل الأمني الاحترافي مع تظاهرات الأيام الماضية، متابعًا: «الأمن عارف إن الإخوان بيقتلوا بعض في التظاهرات للمتاجرة به»، متابعا: «الإخوان يعملون على حشد أكبر عدد ممكن من الناس للتظاهر ضد الدولة، ومش قادرين حتى يحشدوا 80 واحد معظمهم أطفال».

واستكمل موسى: «الإخوان عايزنين يحشدوا 50 ألف لإسقاط الدولة والرئيس»، محذرا من الثقة في الإخوان: «الإخوان خونة وبيبعوا التسجيلات الصوتية لأصدقائهم بـ 1000 جنيه، ويتفقوا مع الجزيرة لتصوير تظاهراتهم بالدورون».