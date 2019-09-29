شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: التحول إلى الاقتصاد الأخضر ضرورة لاستمرار الحياة على الكوكب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، وبرفقتها الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، ومحمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، الأحد، في مؤتمر استراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وقالت «فؤاد» في كلمتها خلال المؤتمر، الأحد، إن «هناك علاقة وثيقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الذي يشمل تغبير الطريقة التي يتم العمل بها»، مشيرة إلى أن «الوزارة عملت بجدية لتغيير قانون البيئة الحالي ليناسب طموح المصريين وذلك بسبب وجود عدد من الثغرات في هذا القانون، وأن هذه التعديلات على القانون تقوم على اقتصاد قومي يدار بما يناسب المعايير الدولية».

وأشارت وزير البيئة إلى أن «استمرار الحياة على كوكب الأرض مرتبطة بالتغير والاستثمار في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا»، مؤكدة أن «مصر تسعى من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الأجهزة لتنفيذ الالتزامات الأممية للتنمية المستدامة 2030 بحيث يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية في مصر وهي الطاقة والمخلفات والمحميات الطبيعية».