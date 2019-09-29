شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي: مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة من حرية الإعلام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء الإعلام المصري في التعامل مع دعوات الفوضى والتخريب خلال الأيام الماضية.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «الإعلام المصري يقف موقف موحد للدفاع عن الدولة المصرية، ويجب أن يستمر على ذلك»، متابعا: «عمري ما انتقدت الإعلام لحاجة شخصية، ولكن لصالح البلد».
ووجه موسى الشكر لزملائه الإعلاميين في جميع القنوات، متابعًا: «الكل واقف مع البلد، وهذا أمر يُحسب لجميع الإعلاميين، وأتمنى أن يحيي الرئيس الإعلام، بعدما وجه اللوم للإعلاميين، ولدينا حرية غير مسبوقة».
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