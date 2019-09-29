شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي: مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة من حرية الإعلام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء الإعلام المصري في التعامل مع دعوات الفوضى والتخريب خلال الأيام الماضية.

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وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «الإعلام المصري يقف موقف موحد للدفاع عن الدولة المصرية، ويجب أن يستمر على ذلك»، متابعا: «عمري ما انتقدت الإعلام لحاجة شخصية، ولكن لصالح البلد».

ووجه موسى الشكر لزملائه الإعلاميين في جميع القنوات، متابعًا: «الكل واقف مع البلد، وهذا أمر يُحسب لجميع الإعلاميين، وأتمنى أن يحيي الرئيس الإعلام، بعدما وجه اللوم للإعلاميين، ولدينا حرية غير مسبوقة».