شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح معرض الدكتورة إيناس الهندى بـ"فنون جميلة" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إفتتح اليوم الأحد الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض الدكتورة الفنانة إيناس الهندى، بالكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور نبيل راشد، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور طاهر عبدالعظيم، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس المقبل الموافق 3 أكتوبر، ويستهدف المعرض نشر رسالة الفنون الجميلة فى المجتمع، و زيادة الوعى الفنى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.



إفتتاح معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك

فكرة معرض الدكتورة الفنانة إيناس الهندى عن الوجه، لأنه نافذة النفس، ومرآة لما يدور بها، والوجه من أصعب الموضوعات، حيث يحمل معانى وأفكار ومشاعر، وسنوات العمر تشكل هذا الوجه، وأكدت الدكتورة الفنانة إيناس الهندى أنها ترسم كل الوجوه، وخاصة وجوه النساء، لأنه أسهل فى التناول، وقالت: "أشعر بهن رفيقاتى، زميلاتى، حتى النساء اللاتى لا أعرفهن أنقل شعورهن فى صورة وجه، كما أن المرأة هى الملكة فى الفن المصرى القديم، وهى الأم والزوجة والإبنة، هى ليست مجرد وجه جميل، هى كيان يشعر ويتألم، وأنا أعبر عن تلك الوجوه حولنا فى الحياة، الفنان يشعر بها أكثر، لأنه يقف ويتأمل ويرصد ويشعر، ليست وجوه من الأحلام إطلاقا، إنها واقع وأمانى الأشخاص، اللوحات تعكس حالات قد تكون حالتى وقت الرسم، وقد تكون حالتى مختزنة منذ فترة، إننى أشعر بأن لى رسالة، وهى وصول الفن للجميع، وأحرص أن تكون أعمالى الفنية بسيطة ومفهومة لتصل للجميع".



جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس الهندى حصلت على الماجستير فى تاريخ الفن عام 2005، وحصلت على الدكتوراه فى تاريخ الفن عام 2011، وإشتركت فى العديد من المعارض الفردية والجماعية، مثل معرض طبيعة صامتة عام 2001، و معرض وجوه وموديلات عام 2002، ومعرض وجوه عام 2009، ومعرض صور من الواحات عام 2010، ومعرض نساء من مصر عام 2016، ومعرض مولانا عام 2017، ومعرض القصر المدينة المهجورة عام 2017، وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية.

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جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة إيناس الهندى بفنون جميلة الزمالك