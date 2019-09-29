شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: كتلة «30 يونيو» تستعيد قوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: وعى الشعب المصرى أقوى من أن تسيطر عليه أكاذيب الجزيرة وقنوات الإخوان.. وهم الهاشتاجات والحسابات الوهمية التى تدار من قطر وتركيا.. سقوط محتكرى ألقاب الثورية والنشطاء ونخبة علاء الأسوانى وتوكل كرمان.. فضيحة محمد ناصر ومعتز مطر وعجزهما عن الحشد.. تأكيد ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة المتحف الكبير وفقاً للمعايير العالمية.. اجتماعان للسيسى لمتابعة «المتحف المصرى» وجهود «الأوقاف» فى تنمية مهارات الأئمة الرئيس يوجه بتنمية المهارات المعرفية والعلمية للأئمة.. ووزير السياحة: مصر تتقدم من المركز الـ60 إلى الـ5 فى استراتيجية التسويق والترويج السياحى صفحات مجهولة فی حياة الزعيم جمال عبدالناصر Advertisements الأحد "الأخضر" فى البورصة إعلان الحرب على الأفكار المضللة فى المدارس معلم "الجغرافيا" يستلهم دروس التاريخ ويشعل "السوشيال ميديا"

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