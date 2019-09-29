القوى العاملة تسلم 17 عقدًا لذوي القدرات الخاصة للعمل بفنادق بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، للتشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، وذلك بحضور اللواء نادر العشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكد سعفان، في بيان، اليوم، ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاز كافة أعمالهم بسهولة ويسر، مشيدا بمكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذي خرج بالشكل اللائق بمديرية القوى العاملة ومحافظة جنوب سيناء، والذي يأتي استكمالًا للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها في جميع النواحي.

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وشدد الوزير، على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة بشرم الشيخ، يعتبرُ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا.

وسلم الوزير على هامش الافتتاح، 17 عقدًا لذوي القدرات الخاصة، للعمل بفنادق مدينة شرم الشيخ، تُسهم في توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وقال سعفان، إن الوزارة ارتأت أنه من خلال دورها وواجبها المنوط بها زيادة أوجه الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، كواجب أصيل يقع على عاتقها تجاههم، للنهوض بهم في كافة المناحي الحياتية، وإعادة اكتشاف مواهب وقدرات هذه الفئة من الشباب لإعادة دمجهم في الحياةِ العامة بما يتناسبُ ويليقُ بهِم كشبابٍ فاعلٍ منتج في مجتمعِهِ ومحيطِه، كي نضيف معًا لمصرنا الحبيبة.​