بالصور| ساويرس ويسرا في حفل تدشين مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

توافد عدد كبير من المثقفين والفنانين، منذ قليل؛ لحضور حفل تدشين مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بمقر المؤسسة في منطقة الزمالك.

وكان على رأس الحضور، المهندس نجيب ساويرس، الدكتور زاهي حواس، الدكتور شاكر عبدالحميد، الدكتور صابر عرب، الفنانة يسرا، الفنانة لبلبة، وغيرهم.

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وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.

كما أن المؤسسة ستكون مستقلة تماما سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وأن توجهاتها لن تحيد عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، كما ستحاول خلق مجال جذاب للشباب كما ستحاول الإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

كانت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون اختارت أن يكون مقرها في حي الزمالك الذي يعتبر عاصمة الفنون في مصر، وهو ذات المقر الذي سيتضمن المتحف الخاص بالفنان والذي يضم العديد من لوحات الفنان الكبير فاروق حسني كما يضم العديد من مقتنياته سواء من اللوحات أو من التماثيل المصرية والعالمية.

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