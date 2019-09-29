"بكتيريا خطيرة وسموم قاتلة".. الصحة تحذر من تناول الفسيخ (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أهابت وزارة الصحة، بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

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أشار "عيد" في بيان اليوم، إلى أن الوزارة شنت عدة حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية بجميع محافظات الجمهورية أسفرت عن ضبط 54 طناً و267 كجم عبارة عن 46 طناً و567 كجم أسماك بوري نافقة، و7 أطنان فسيخ مملح، و200 كجم سردين مملح، و500 كجم ملح طعام، وإعدام 2 طن و315 كجم أسماك بوري نافقة، إضافةً إلى إعدام 138 كجم فسيخ ورنجة وسردين متغيرة في الخواص الطبيعية، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بإعدام المضبوطات، مؤكدًا أن الحملات مستمرة لإحكام الرقابة على سوق الغذاء وضبط المخالفات لضمان مأمونية الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، حيث يتم توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية.

يأتي تزامنًا مع ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد يؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصةً التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم بالفسيخ.